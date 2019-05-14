Herkesin bir Tinder’ı olacak! Tinder Lite ile tanışın

CEO Mandy Ginsberg’in yaptığı açıklamaya göre, Lite uygulama hem düşük kapasiteli telefonlarda çalışabilecek kadar hafif olacak hem de veri kullanımı konusunda daha cimri olacak.

Lite uygulamanın hedefi ise, küçük şehirlerde yaşayan ve imkanları kısıtlı olan gençler olacak. Ancak Lite uygulamanın ne zaman piyasaya çıkacağına dair henüz bilgi verilmedi.

Tinder, 2018 içinde, ücretli kullanıcılarında yaşadığı %38’lik artışla başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi ise kullanıcı sayısını artırmak için Lite uygulama gibi yöntemlerle başarısını genişletmeyi planlıyor.

Tinder geçtiğimiz aylarda, şirketin kazancından pay isteyen üst düzey yöneticilerle yaşadığı çatışma nedeniyle zor dönemler geçirmişti. Yöneticilerin işten çıkarılmasıyla sonuçlanan süreç mahkemeye de taşınmıştı.

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