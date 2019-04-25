Herkesin gözü önünde böyle dövdü

Çin'in Yunnan vilayetindeki Xuanwei Ortaokulunda bir öğretmen, öğrencilerini derste konuştukları ve yemek yedikleri gerekçesiyle Kung-Fu tekniği kullanarak arkadaşlarının gözleri önünde dövdü.
Sınıfta diğer öğrenciler tarafından çekilen videoda, 2 öğrencinin öğretmenden dayak yediği anlar görülüyor.
(İHA)
Karın ağrısıyla gitti! Görenler şaşkına döndü
Valilikten kritik uyarı! Çıplak elle dokunmayın
MHP Lideri Bahçeli'ye çok özel tespih
1 dakika boyunca devam etti! Bu kare Harput Kalesi'den çekildi
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum