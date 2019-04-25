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Herkesin gözü önünde böyle dövdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

Çin'in Yunnan vilayetinde bir öğretmen, öğrencilerini derste konuştukları ve yemek yedikleri gerekçesiyle dövdü.

Çin'in Yunnan vilayetindeki Xuanwei Ortaokulunda bir öğretmen, öğrencilerini derste konuştukları ve yemek yedikleri gerekçesiyle Kung-Fu tekniği kullanarak arkadaşlarının gözleri önünde dövdü.

Sınıfta diğer öğrenciler tarafından çekilen videoda, 2 öğrencinin öğretmenden dayak yediği anlar görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin öğretmen öğrenci dayak Xuanwei Ortaokulu
 

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