Herrera, Atletico Madrid'de

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2013 yılından bu yana Porto ile tüm kulvarlarda 245 maça çıkan ve 36 gol atan deneyimli orta saha oyuncusu, Meksika Milli Takımı'yla 2012 Londra Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşadı.
Bu arada Atletico Madrid, bugün tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez'in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini Manchester City Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediği bilgisini paylaştı. (AA)
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Gana ve Kamerun bir üst turda
Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi
Caner Erkin sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş için Boateng iddiası
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Trabzonspor Sosa ile görüşecek
Schalke04'te Ozan Kabak rüzgarı
Slimani Cezayir'i sırtladı
Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
Juventus, Rabiot’u açıkladı
Cenk Tosun'dan çarpıcı mesajlar! 'Türkiye'ye dön diyorlar'
G.Saray'a müjde! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor
Abdulkadir Parmak’tan, Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
Adana Demir'e Gambiyalı kanat
Pellegrini geldi, Spinazzola gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum