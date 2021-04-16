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Hertha Berlin'de tüm takım karantinaya alındı

16.04.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Hertha Berlin'de 2'si futbolcu 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım karantinaya alındı. Hertha'dan yapılan açıklamada Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 karşılaşmalarının ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliği'ne başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Hertha Berlin'de tüm takım karantinaya alındı

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de koronavirüs vakalarının çıkması sonucunda tüm takım karantinaya alındı.

TEKNİK DİREKTÖR POZİTİF

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, teknik direktör Pal Dardai, antrenör Admir Hamzagic ve futbolculardan Dodi Lukebakio'nun ardından bir diğer oyuncu Marvin Plattenhardt'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

MAÇLARIN ERTELENMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm futbolcuların, teknik kadronun ve takımla yakın çalışanların 14 günlük izolasyona alındığı belirtildi. Açıklamada, bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, Bundesliga'da Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) başvuruda bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bundesliga
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