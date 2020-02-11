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Hertha Berlin teknik direktörü Jürgen Klinsmann görevinden istifa etti

ALMANYA HABERLERİ  | 11.02.2020 14:09 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin’in teknik direktörü Jürgen Klinsmann göreve geldikten yaklaşık 11 hafta sonra istifa etti. Hertha Berlin Kulübü ise "Bu gelişme bu sabah bizi şaşırttı" açıklamasını yaptı.

Hertha Berlin teknik direktörü Jürgen Klinsmann görevinden istifa etti

Klinsmann Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, kasım ayı sonunda kulüp yönetiminin isteğine uyararak ehil bir ekiple zor bir dönemde onlara yardımcı olduklarını, kısa bir süre içinde çok sayıda kişinin desteğiyle iyi bir yola girildiğini belirtti.

Teknik direktör olarak güvene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Klinsmann, kümede kalma mücadelesinde birlik, uyum ve odaklanmanın önemli olduğunu, bunlar olmadığında teknik direktör olarak potansiyelini kullanmayacağını ve sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini kaydetti.

Bu yüzden, uzun düşünme sürecinden sonra Hertha Berlin’in teknik direktör görevinden ayrılma kararını verdiğini aktaran Klinsmann, bundan sonra kulüpte denetim kurulundaki görevine döneceğini ifade etti. Klinsmann, Hertha Berlin’in kümede kalma hedefine ulaşacağını vurguladı.

"BU GELİŞME BİZİ ŞAŞIRTTI"

Hertha Berlin Kulübü'nden yapılan açıklamada, Klinsmann’ın görevinden istifa ettiği doğrulanarak, "Bu gelişme bu sabah bizi şaşırttı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, takımı antrenör Alexander Nouri’in çalıştıracağı kaydedildi. Bundesliga’da 23 puanla 14. sırada yer alan Hertha Berlin, Klinsmann ile çıktığı 9 maçta 12 puan topladı.

2004-2006 yıllarında Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2006 Dünya Kupası'nda Almanya ile üçüncülük yaşayan Jürgen Klinsmann, 2008-2009 yıllarında Bayern Münih ve 2011-2016 yıllarında ABD Milli Takımı'nın başında bulunmuştu. Klinsmann, 27 Kasım’da Hertha Berlin’in teknik direktörü olarak göreve başlamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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