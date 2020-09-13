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HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 13.09.2020 19:12 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyet getiren golü 2. dakikada Kvrzic kaydetti.

HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 2. dakikada Kvrzic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Kasımpaşa'nın 53. dakikada Anıl Koç ile attığı gol; VAR incelemesinin ardından, pozisyon öncesi Gohou'nun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. İstanbul ekibi ikinci yarıdaki baskılı oyununa rağmen aradığı golü bulamadı ve maç Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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