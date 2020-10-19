Hes Kablo Kayserispor'da Covid-19 vakası

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

