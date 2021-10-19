Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Birkan Sokullu, meğer 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa adım atmış.

Birkan Sokullu; Hande Soral, Elit İşcan ve Fulya Zenginer gibi isimlerin yer aldığı diziye, Ayaz karakteriyle sonradan dahil olmuştu.

Ünlü oyuncu, dizide Hande Soral'ın hayat verdiği Armağan karakterine aşık bir genci canlandırmıştı.

Birkan Sokullu'nun çok bilinmeyen projelerinden biri de Melekler Korusun...

2009-2010 yılları arasında oynadığı Melekler Korusun dizisinde ise Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği İpek karakterinin sevgilisi Levent'i canlandırmıştı.

2010-2011 yılları arasında, kendisini milyonlara tanıtan Küçük Sırlar dizisiyle, ilk başrol deneyimini yaşadı.

Sonrasında birçok dizi ve film projesinde yer alan yakışıklı oyuncunun zirvesi, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteri oldu.

Sokullu, eşi İnci'nin ölümüyle sarsılan Han rolünü oynamamış, adeta yaşamıştı.

Sokullu'nun oyunculuğu karşısında tüm Türkiye ekran başında gözyaşlarına boğulmuştu...



