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  4. Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

19.10.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor.

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Birkan Sokullu, meğer 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa adım atmış.

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Birkan Sokullu; Hande Soral, Elit İşcan ve Fulya Zenginer gibi isimlerin yer aldığı diziye, Ayaz karakteriyle sonradan dahil olmuştu.

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Ünlü oyuncu, dizide Hande Soral'ın hayat verdiği Armağan karakterine aşık bir genci canlandırmıştı.

Birkan Sokullu'nun çok bilinmeyen projelerinden biri de Melekler Korusun...

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

2009-2010 yılları arasında oynadığı Melekler Korusun dizisinde ise Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği İpek karakterinin sevgilisi Levent'i canlandırmıştı.

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

2010-2011 yılları arasında, kendisini milyonlara tanıtan Küçük Sırlar dizisiyle, ilk başrol deneyimini yaşadı.

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Sonrasında birçok dizi ve film projesinde yer alan yakışıklı oyuncunun zirvesi, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteri oldu.

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Sokullu, eşi İnci'nin ölümüyle sarsılan Han rolünü oynamamış, adeta yaşamıştı.

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış

Sokullu'nun oyunculuğu karşısında tüm Türkiye ekran başında gözyaşlarına boğulmuştu...

Hey gidi gençlik! Herkes onu Küçük Sırlar'dan tanıyordu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu meğer efsane dizide oynamış


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu
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