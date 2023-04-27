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Heyecan nasıl yazılır? Heyecan mı heycan mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

26.04.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi kuralları ve kelime sayısı olarak bakıldığında, dilimizin oldukça zengin olduğu görülür. Dilimize farklı dillerden geçen yabancı kökenli kelimeler hem kelime sayısını arttırmış hem de dilimizi zenginleştirmiştir. Bununla birlikte yazılı anlatımda yapılan yazım yanlışları da doğru orantılı olarak artmaktadır. Yazılı metinlerde mutlaka yazım yanlışlarına dikkat edilmelidir. Heyecan kelimesi yazımı konusunda yanlış yapılan bir kelimedir.

Heyecan nasıl yazılır? Heyecan mı heycan mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazılı ve sözlü olarak kendimizi ifade edebilmek için birçok imkan sunan bir dildir. Tarih boyunca birçok toplumla iletişim içinde olan toplumumuz, dil açısından da farklı dillerden etkilenmiştir. Dilimizde bulunan eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeler hep ifade zenginliği sağlar. Cümle kurarken kullanılan kelimelerin anlamlarını doğru bilmek çok önemlidir. Kelimeyi yerinde kullanıp anlatım bozukluğundan kaçınmak gerekir. Bununla birlikte yazılı anlatımda yazım yanlışı yapmamak gerekir. Günümüzde en çok düşülen hata yazım yanlışıdır. Heyecan sözcüğü de yazımı konusunda hataya düşülen bir kelimedir.

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Heyecan nasıl yazılır?

Türkçe kelime sayısı yönünden en zengin dillerden biridir. Bu kadar kelime haznesi olan bir dilde yazım yanlışları meydana gelebilir. Özellikle birleşik kelimeler, ikilemeler, sesli sessiz harflerin yazımı ile ilgili yanlışlar yapılmaktadır. Bir kelimenin söylenişi ile yazımı farklı olabilir. Kelimeyi söylenildiği gibi yazmak yazım yanlışına sebep olabilir. Heyecan sözcüğü çok sık kullanılan bir kelimedir. Gün içerisinde heyecan kelimesine yaygın olarak yer verilir. Heyecan TDK’ye göre şu anlamlara gelir:

  • Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebepler ile ortaya çıkabilen güçlü ve geçici bir duygu durumu
  • Coşku

Heyecan kelimesi heycan şeklinde bir yazımla karıştırılabilir. Heyecan doğru yazılışı “heyecan” şeklinde olmalıdır. Bu yazımdan farklı bir şekilde yazıldığı takdirde yazım yanlışına sebebiyet verilir.

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Heyecan mı heycan mı?

Heyecan sözcüğü günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Heyecan sözcüğü genel olarak bir duygu halidir. Bir kişinin yaşadığı duyguların sonucunda ortaya çıkan duygudur. Günlük yaşam içinde çokça duyduğumuz bu kelimenin yazımında genel olarak karışıklık yaşanabilir. Kelimenin okunuşu heycan şeklinde olsa de yazımı “heyecan” şeklindedir. Heyecan yazımı doğru olarak kullanıldığında yazım yanlışı oluşmaz.

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