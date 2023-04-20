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Vejetaryen nasıl yazılır, vejetaryen yazımı nasıl olmalıdır? Vejetaryen mi vejataryen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.04.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede diğer tüm dünya dillerinde olduğu gibi yabancı dillerden gelen sözcükler bulunur. Bu sözcüklerin zaman zaman yazılışları ve telaffuzları zorluk yaşanmasına sebep olabilir. Yabancı bir kelime olduğu için vejetaryen kelimesi de yazım ve okunuş bakımından karıştırılabilir. Farklı dillerden gelen sözcüklerin büyük ünlü uyumu gibi yazım kurallarına uymaması sebebiyle yazılışları hakkında soru işaretleri oluştuğu görülebilir.

Vejetaryen nasıl yazılır, vejetaryen yazımı nasıl olmalıdır? Vejetaryen mi vejataryen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin doğru kullanımı pek çok açıdan önemlidir. Dil doğru kullanıldığında anlatmak istediklerinizi iletebilirsiniz. Yazı dilinde ise yazım kurallarına uymak gerekir. Burada en çok zorluk yaşanan alanlardan biri yabancı kökenli kelimelerin yazımıdır. Genellikle sesli harflerin yanlış kullanıldığı kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda telaffuz etmesi de zor olan bu kelimelerin doğru yazımları için Türk Dil Kurumu resmi internet sitesini ana kaynak olarak kullanabilirsiniz. Güncel sözlükte kelimelerin doğru yazımıyla birlikte örnek cümleler de yer alır. Kelimenin cümle içinde kullanımı görmek yazım hatası yapmanızı önlerken kelimenin anlamını doğru kavramanızı sağlar.

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Vejetaryen nasıl yazılır?

Vejetaryen kelimesi için Türkçede birleşik bir kelime olan etyemezlik sözcüğü TDK tarafından önerilmiştir. Türkçe karşılığından da anlaşıldığı gibi vejetaryen, et yemeyen insanlar için kullanılan bir sözcüktür. Vejetaryen bireylerin bir kısmı aynı zamanda hayvansal maddeler içeren ürünleri de kullanmazlar. Vejetaryenlik sıklıkla veganlıkla karıştırılır. Vegan beslenmede hayvansal kökenli gıdalar hiçbir şekilde tüketilmez. Bu gıdaların alternatifleri bitkisel içeriklerle sağlanır. Vejetaryen kelimesinin yazımı konusunda ise özellikle sesli harfler karıştırılır. Bu yüzden "Vejetaryen mi vejataryen mi?" sorusu sıklıkla sorulur. Vejetaryen TDK’ye göre yazımın doğru halidir. Bunun yerine Türkçe karşılığı az da olsa yazılarda kullanılır.

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Vejetaryen yazımı ile ilgili cümleler

Fransızcada végétarien kelimesinden dilimize uyarlanan vejetaryen kelimesinin okunuşu alışkın olmadığımız bir yapıda olduğu için zor gelebilir. Kelimenin doğru yazımı öğrenildiğinde telaffuzu da kolaylaşır ve anlam karışıklığının önüne geçilebilir. Aynı zamanda vejetaryen kelimesinin cümle içinde kullanımını görerek anlamını da öğrenebilirsiniz. Vejetaryen doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • İzlediği bir belgeselden sonra vejetaryen beslenmeye karar verdi.
  • Veganlar vejetaryenlerden farklı olarak hiçbir hayvansal ürün kullanmaz.
  • Günümüzde pek çok insan vejetaryen beslenmenin sağlıklı olduğunu savunur.
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