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Öngörmek nasıl yazılır, öngörmek yazımı nasıl olmalıdır? Öngörmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

04.04.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede zengin bir kelime dağarcığı bulunur. Sözcükler basit, türemiş ve birleşik sözcükler olarak üç şekilde oluşur ve dilimize yerleşir. Birleşik sözcükler kullanımı ve yazımı en karışık olan kelime gruplarıdır. Bu sebeple iki ya da daha fazla kelimenin birleşmesiyle oluşan birleşik sözcüklerin yazımında sıkça hata yapılır. Bu kelimelerden biri olan öngörmek de yazımı konusunda insanları şüpheye düşürebilir.

Öngörmek nasıl yazılır, öngörmek yazımı nasıl olmalıdır? Öngörmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Etkili bir iletişim için dile hâkim olmak gerekir. İletişim teknikleri konuşmada olduğu gibi yazı dilinde de kullanılabilir. Yazı dilinde anlam karışıklığına sebep olmamak için kelimelerin yazımı önemlidir. Türkçede sık sık karşımıza çıkan birleşik kelimeler yazımı en çok karıştırılan sözcüklerdendir. Yazıda bir hata yapmamak için Türk Dil Kurumunun güncel sözlüğünden birleşik kelimeler hakkında doğru bilgi alınabilir. Sözlük yardımıyla ve kitap okumayla kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek etkili iletişimde atılabilecek önemli adımlardandır.

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Öngörmek nasıl yazılır?

Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanabilmek için birleşik kelimelerin nasıl yazıldığının bilinmesi gerekir. Ön kelimesi birçok anlama geldiğinden bu kelimeyle kurulan birleşik sözcüklerin farklı yazımları vardır. Öngörmek doğru yazılışı ise bitişiktir. Öngörmek TDK sözlüğüne göre bir işin ilerisini kestirmek veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilmek ve ona göre davranmak olarak tanımlanıyor. Öngörmek fiili Türkçede öngörü olarak isim halinde de kullanılıyor. "Öngörmek ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı ise TDK’ye göre bitişik yazılır şeklinde cevaplanabilir. Aynı zamanda isim hâli olan öngörü kelimesi de bitişik yazılır.

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Öngörmek bitişik mi yazılır?

Yazımı konusunda emin olunmayan kelimeler için TDK sözlükleri kullanılabilir. Aynı zamanda örnek cümleler incelenerek kelimelerin doğru yazılışları pekiştirilebilir. Bir isim ve bir fiilin birleşmesinden oluşan öngörmek sözcüğü de yazımı karıştırılan sözcükler arasındadır. Öngörmek yazımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bu iş yerindeki görevin sorunları öngörmek ve buna uygun çözümler üretmek.
  • Piyasadaki değişimleri öngörmek için birçok araştırma yapılıyor.
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