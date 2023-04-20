TL nasıl yazılır, TL yazımı nasıl olmalıdır? Türk Lirası kısaltması küçük mü yazılır büyük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK’nin yazım kılavuzundan kısaltmalarla ilgili bilgi alınabilir. Farklı isimlerin oluşturduğu kısaltmalar için çeşitli kurallar bulunur. Kuruluş, ülke ve yön adları gibi kelimelerde kısaltma yapılırken büyük harfler kullanılır. Ancak ölçü birimleri yazılırken küçük harfle kısaltma yapılır. Bunun yanında Türk sözcüğü özel ad olduğu için büyük yazılmalıdır. Yazıda kullanıldığı alana göre Türk lirasının kısaltması ya da simgesi tercih edilebilir.

TL nasıl yazılır?

Türk lirasının yazılışı kaynaklarda farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. TL yazımında TDK’de "Türk lirası" şeklinde liranın küçük harfle yazıldığı görülür. TCMB’de ise zaman zaman liranın büyük harfle kullanıldığı bilinmektedir. Ancak Türk lirası kısaltması için kurumlar arasında fikir birliği vardır. "TL büyük mü yazılır?" sorusunun cevabı evettir. Örnek olarak yazı dilinde "200 TL" şeklinde yazılması uygundur.

Metinlerde daha çok TL kısaltması kullanılırken tablo ve grafik gibi alanlarda simgenin kullanılması uygun olabilir. Uluslararası uygulamalarda TL sembolü rakamdan önce yazılır ve arada boşluk kullanılmaz. Aynı zamanda uluslararası düzeyde kısaltma olarak TRY kısaltması kullanılır. Çek ve senet gibi ticari belgelerde ise rakam ve kısaltmanın bitişik yazılması gerekir. Bunun dışındaki yazılı metinlerde TL doğru yazılışı için sayıdan sonra bir boşluk bırakılır.

TL küçük mü yazılır?

Türk lirasının kısaltmasının, simgesinin ve açık halinin doğru yazımı karıştırılabilir. "Türk" ifadesi özel isim olduğu için her zaman büyük yazılır. Ancak lira ifadesi küçük yazılabilir. Kısaltmada ve simgede ise kafa karıştırıcı durumlar yaşanabilir. Bu karışıklığın önüne geçmek için doğru TL yazımı aşağıdaki örnekler üzerinden incelenebilir: