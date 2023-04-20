EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. TL nasıl yazılır, TL yazımı nasıl olmalıdır? Türk Lirası kısaltması küçük mü yazılır büyük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TL nasıl yazılır, TL yazımı nasıl olmalıdır? Türk Lirası kısaltması küçük mü yazılır büyük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.04.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yazı dilinde kısaltmaların farklı kuralları bulunur. Bu kurallar yazı yazarken sıklıkla karışıklığa sebep olur. Bu kısaltmalardan biri de Türk lirasının kısaltması olan "TL" ifadesidir. Farklı belgelerde TL kısaltmasına ya da TL simgesinin (₺) kullanımına denk gelebilirsiniz. Peki, TDK’ye göre Türk lirası kısaltmasının yazımı nasıl olmalıdır?

TL nasıl yazılır, TL yazımı nasıl olmalıdır? Türk Lirası kısaltması küçük mü yazılır büyük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK’nin yazım kılavuzundan kısaltmalarla ilgili bilgi alınabilir. Farklı isimlerin oluşturduğu kısaltmalar için çeşitli kurallar bulunur. Kuruluş, ülke ve yön adları gibi kelimelerde kısaltma yapılırken büyük harfler kullanılır. Ancak ölçü birimleri yazılırken küçük harfle kısaltma yapılır. Bunun yanında Türk sözcüğü özel ad olduğu için büyük yazılmalıdır. Yazıda kullanıldığı alana göre Türk lirasının kısaltması ya da simgesi tercih edilebilir.

Yarınki nasıl yazılır? Yarınki nasıl yazılır?

TL nasıl yazılır?

Türk lirasının yazılışı kaynaklarda farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. TL yazımında TDK’de "Türk lirası" şeklinde liranın küçük harfle yazıldığı görülür. TCMB’de ise zaman zaman liranın büyük harfle kullanıldığı bilinmektedir. Ancak Türk lirası kısaltması için kurumlar arasında fikir birliği vardır. "TL büyük mü yazılır?" sorusunun cevabı evettir. Örnek olarak yazı dilinde "200 TL" şeklinde yazılması uygundur.

Metinlerde daha çok TL kısaltması kullanılırken tablo ve grafik gibi alanlarda simgenin kullanılması uygun olabilir. Uluslararası uygulamalarda TL sembolü rakamdan önce yazılır ve arada boşluk kullanılmaz. Aynı zamanda uluslararası düzeyde kısaltma olarak TRY kısaltması kullanılır. Çek ve senet gibi ticari belgelerde ise rakam ve kısaltmanın bitişik yazılması gerekir. Bunun dışındaki yazılı metinlerde TL doğru yazılışı için sayıdan sonra bir boşluk bırakılır.

Türk edebiyatı nasıl yazılır? Türk edebiyatı nasıl yazılır?

TL küçük mü yazılır?

Türk lirasının kısaltmasının, simgesinin ve açık halinin doğru yazımı karıştırılabilir. "Türk" ifadesi özel isim olduğu için her zaman büyük yazılır. Ancak lira ifadesi küçük yazılabilir. Kısaltmada ve simgede ise kafa karıştırıcı durumlar yaşanabilir. Bu karışıklığın önüne geçmek için doğru TL yazımı aşağıdaki örnekler üzerinden incelenebilir:

  • 80 TL (kısaltmanın doğru kullanımı)
  • BeşyüzTL (çek, senet gibi belgeler için kullanımı)
  • 250 Türk lirası (kısaltma olmadan kullanımı)
  • 1.000₺ (sembolün kullanımı)
Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.