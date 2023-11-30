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Heyecanla bekleniyordu! Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi başlamadan bitti

30.11.2023 12:49 | Son Güncelleme:
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Başarılı oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erkan Petekkaya son olarak O Kız dizisinde hayat verdiği 'Kadir' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Petekkaya'yı ekrana döndürecek olan Saplantı dizisinden üzen haber geldi. Heyecanla beklenen yeni dizi başlamadan bitti.

Aynalı Tahir, Serseri, Beyaz Gelincik, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, Kırmızı Oda ve O Kız gibi birçok başarılı projede yer alan Erkan Petekkaya'nın yeni projesi heyecanla bekleniyor.

Erkan Petekkaya 1

Usta oyuncuyu ekrana döndürecek olan Saplantı dizisinden üzen haber geldi. Hilal Saral’ın yöneteceği dizide ünlü aktör iki kızı Çisil ve Sabah’ın üzerinde baskı kuran Önder adlı zor bir babaya hayat vermeye hazırlanıyordu ve rolü için titiz bir çalışma yapmaya başlamıştı.

Erkan Petekkaya 2

Ancak “Saplantı” dizisinin senaryo ve hazırlık sürecinin uzatılmasına ve yeni sezona ertelenmesine karar verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu gelişme üzerine de Erkan Petekkaya yeni gelen proje tekliflerini değerlendirmeye başladı.


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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Oyuncu
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