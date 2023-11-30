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  4. Fiyatı 1859 TL'ye düştü! Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı'da %40 indirim

Fiyatı 1859 TL'ye düştü! Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı'da %40 indirim

30.11.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Alışveriş severlerin yüzünü güldüren Gülümseten Kasım Fırsatları'nın bugün son günü! Fırsatların sonlanmasına kısa bir zaman kala ayakkabı ihtiyacınız varsa Adidas indirimlerine bir göz atabilir, tarzınıza uygun bir modeli uygun fiyata satın almanın keyfini yaşayabilirsiniz. Sizin için rahatlığı ve tasarımıyla kullanıcılarının favorisi, %40 indirimli Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı'yı inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 1859 TL'ye düştü! Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı'da %40 indirim

Spor ayakkabı deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Adidas; dayanıklı, rahat, hoş tasarımlı ayakkabılarıyla oldukça seviliyor. Spor ayakkabı seçiminde konfordan uzun ömürlülüğe ve tasarıma dikkat edenlerdenseniz Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı'ya bir şans verebilirsiniz. Gülümseten Kasım'ın son gününde %40 indirimle satışa sunulan bu ayakkabıyı kaçırmayın!

Minimal detaylarıyla öne çıkan: Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı

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Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı'nın üst kısmı örgü malzemeden yapılmıştır. Bu, ayakkabının nefes almasını sağlar. Ayakkabının hafif ve esnek EVA tabanı, yastıklama özelliğini artırır ve konforlu adımlar atmanızı sağlar. Swift Run 23, özellikle koşu ve antrenman gibi spor aktiviteleri için tasarlanmıştır. EVA tabanı ve esnek üst kısmı, hızlı hareketler ve çeşitli spor aktiviteleri için idealdir. Ancak, rahatlığı ve şık tasarımı nedeniyle günlük kullanıma da uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem klasik hem spor görünüme sahip bir ayakkabı, kotlarla çok şık oluyor. Rahat da."

  • "Tam kalıp, rahat ve kalitesi belli oluyor hemen."

  • "Zarif ve şık bir model. Beğendim."
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Bu içerik 30 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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