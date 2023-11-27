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Bir saatten çok daha fazlasını sunan Apple Watch Series 7 indirime girdi

27.11.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Gülümseten Kasım Fırsatları'nın sona ermesine sadece 3 gün kaldı! İndirimlerin bitmesine az bir zaman kalsa da Apple ürünlerindeki fırsatlar şimdilik devam ediyor. Sizin için, kısa süreliğine 6 bin 800 TL indirimle satışta olan Apple Watch Series 7'yi inceledik. İşte detaylar!

Bir saatten çok daha fazlasını sunan Apple Watch Series 7 indirime girdi

Teknoloji ile inovasyonu bileştiren Apple Watch modelleri markanın dünya genelindeki geniş kullanıcı kitlesi tarafından oldukça seviliyor. Yaşamınızı düzenleyen, sağlık durumunuzu kontrol eden, sportif aktivitelerinizdeki performansınızı ölçen, hava durumu, navigasyon gibi gündelik bilgilerle hayatınızı kolaylaştıran, kısacası bir saatten çok daha fazlası olabilen Apple Watch modelleri adeta kişisel bir asistan gibi çalışıyor. Eğer siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu teknolojiyle tanışmak istiyorsanız Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Apple Watch modellerinde %40'a varan büyük indirimlere göz atabilirsiniz. Sizin için en beğenilen akıllı saat modellerinden indirimdeki Apple Watch Series 7'yi inceledik.

Apple Watch Series 7 [GPS + Cellular 41 mm] Akıllı Saat

Adsız tasarım - 2023-11-27T145623.896

Apple Watch Series 7, önceki modellerle karşılaştırıldığında daha büyük ve daha geniş bir ekran sunar. Önceki modellere kıyasla yüzde 20 daha fazla görüntüleme alanı sunar. Geliştirilmiş gündüz modu kullanıcıya net ve parlak bir ekran deneyimi sağlar. Saatin işletim sistemi watchOS 8 ile çalışır. GPS + Cellular modeli, saatinizi telefonunuza bağlamak zorunda kalmadan çağrı yapma, mesaj gönderme ve internete erişme gibi işlevleri kullanmanıza olanak tanır. Bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir ve dışarıdayken telefonun yanınızda bulunması gerekmez. Apple Watch Series 7, kalp atış hızı izleme, elektrokardiyogram (EKG) özelliği ve düşük oksijen seviyesi (SpO2) izleme gibi sağlık takibi özelliklerine sahiptir. Ayrıca, uyku izleme, solunum izleme ve egzersiz takibi gibi fitness özelliklerini de içerir. 7, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır. Yüzme veya dalış gibi su aktivitelerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Apple, Saat Serisi 7'nin pil ömrünü geliştirmiştir. Evde, işte veya seyahat sırasında kullanışlı olması için hızlı şarj özelliği sunar. Birçok üçüncü taraf uygulama ile uyumlu olan Apple Watch Series 7; mesajlar, çağrılar, müzik çalma, takvim, haritalar, fitness uygulamaları ve daha fazlası gibi işlevler sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gelen aramaları cevaplama, mesaj gönderme, spordayken yanında telefon taşımama gibi bir çok güzellikler var."

  • "Çok iyi şekilde geldi ve ürünü severek kulanıyorum."

  • "Ben saat olarak değil de telefon olarak kullanıyorum. LTE, Turkcell tarafından da destekleniyor, telefon ile eşleyip telefonu kapatarak ya da evde bırakarak, istediğim yere gidiyorum, öyle yan oda değil Ankara içerisinde Turkcell'in çektiği herhangi bir yere gitsem bile sorun yok. Bir de kablosuz kulaklık bağladım ve telefonum artık koluma takılı hale geldi. Haliyle şarj süresi de telefon gibi, normal olarak her gün şarj ediyorum. Çok memnunum tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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