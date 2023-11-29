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  4. Fiyatı düştü! Adidas'ın sevilen montunda 930 TL indirim

Fiyatı düştü! Adidas'ın sevilen montunda 930 TL indirim

29.11.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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Gülümseten Kasım Fırsatları yarın sona eriyor. İhtiyaç listenizdeki ürünlere sahip olmak için kısıtlı bir zaman kaldı! Dondurucu soğuklar yaklaşırken indirimlerden kendinize bir mont satın almak isterseniz bu önerimize mutlaka kulak vermelisiniz. İşte detaylar!

Fiyatı düştü! Adidas'ın sevilen montunda 930 TL indirim

Soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak bir mont arıyorsanız doğru yerdesiniz! Spor ve outdoor giyim söz konusu olduğunda kaliteli ürünleriyle bir adım öne çıkan Adidas, spor ayakkabı modelleriyle olduğu kadar dayanıklı mont modelleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Stil, tasarım ve kaliteyi bir araya getiren Adidas montlar içinde kullanıcıların favorilerinden biri de Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont! Kısa süreliğine 930 TL indirimle satışta olan bu montu gelin birlikte keşfedelim.

Stil, kalite ve rahatlık bir arada: Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont

Adsız tasarım - 2023-11-29T151753.352

%100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen, son derece rahat bir tasarıma sahip olan Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont; yüksek seviye dolgusu ile sizi sıcacık tutar ve son derece rahat hissetmenizi sağlar. 3 bant detayı ile sportif bir stil sergileyen model, dayanıklı, PFC içermeyen su tutmaz (DWR) kaplaması sayesinde hafif yağmur ve kara karşı koruma sağlayarak kuru ve konforlu kalmanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyatı çok pahalı ama Adidas kalitesi işte veriyorsun."

  • "Harika bir mont. Tam beden."
Ürünü İncele

Bu modeller de indirimde!

Adidas Kadin W Bsc Padded J Mont

Adsız tasarım - 2023-11-29T152603.559

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi, dokusu, yumuşaklığı, rahatlığıyla her şeyiyle on numara."

  • "Kardeşimden hediye gelmişti, çok beğenerek giyiyorum."
Ürünü İncele

Adidas BSC HOOD INS JMont

Adsız tasarım - 2023-11-29T152055.873

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rüzgar geçirmiyor. Esnek ve rahat."

  • "Tam kalıp. Çok beğendim. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Adidas Kadin W Helionic Ho J Ceket

Adsız tasarım - 2023-11-29T152247.525

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesi rengi dokusu çok güzel yalnız beklediğimden daha uzun geldi veya ben daha kısa modellere alışık olduğum için öyle değerlendirdim. Çok hafif ve kaliteli."

  • "Ben çok beğendim, rengi muhteşem, çevremde herkes çok beğendi, biraz dokumlu. Ama ben çok sevdim, aşırı sıcak tutuyor, bence 10 numara bir ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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