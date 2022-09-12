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Hibe eş anlamlısı nedir? Hibe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize yerleşen bir çok kelime gibi hibe kelimesi de ödünçleme yoluyla dilimize yerleşmiştir. Hibe kelimesi dilimize Arapçadan geçen bir sözcüktür. Arapça "ihsan etme, bağış, hediye" gibi anlamlara gelen hibe sözcüğü Türkçede de yakın bir anlam taşımaktadır. Hibe kelimesi eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Peki, hibe kelimesinin eş anlamı nedir?

Hibe eş anlamlısı nedir? Hibe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hibe kelimesi dilimize farklı bir dilden geçmiştir. Arapçadan dilimize geçen hibe sözcüğü Türkçede olduğu gibi "bağış, hediye, ihsan etme" gibi anlamlara gelmektedir. Hibe kelimesi dilimizde "Bir kişiye ya da kuruluşa, bir kimse ya da kuruluş tarafından karşılıksız verilen mal veya para desteği." olarak tanımlanabilir. Hibenin eş anlamlısı olan kelime de bulunmaktadır.

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Hibe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hibe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "bağış"tır. Bağış kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçede "bağışla-" fiilinden türemiştir.

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Hibenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hibe sözcüğü dilimizde karşılık beklemeden yapılan yardım anlamını ifade etmektedir. Kelimenin bu anlamını veren eş anlamlı kelime vardır. Hibe sözcüğünün eş anlamlısı ile birçok cümle kurulabilir. Bağış sözcüğü ile çeşitli örnek cümleler oluşturabiliriz.

  • Yardıma muhtaç çocuklara kullanmadığı kitaplarını bağışlıyordu.
  • Şirket olarak her yıl binlerce yardıma muhtaç aileye bağışta bulunuyoruz.
  • Okulumuz eksiği bulunan köy okullarına giysi ve kitap bağışında bulunuyor.
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