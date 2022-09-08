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Asil eş anlamlısı nedir? Asil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, aynı anlamı karşılayan fakat farklı yazılış gösteren kelimelerdir. Bu tür kelimeler hemen hemen her dilde olduğu gibi Türkçede de oldukça sık kullanılmaktadır. Özellikle de günlük konuşma dilinde karşılaşabileceğimiz eş anlamlı kelimelerden biri de asil kelimesidir. Asil kelimesinin eş anlamı nedir?

Asil eş anlamlısı nedir? Asil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler, bir dilin etkileşimde bulunduğu kültürler ve farklı çevreler hakkında önemli bilgiler sunar. Bu yüzden kelimelerin zaman içerisinde geçirdiği yazınsal değişimler ve anlamsal farklılıklar önemli bir yer tutar. Bu değişimler farklı dillerden kelime alışverişi ya da bağlamsal olarak kelimelerin birbirine yaklaşması şeklinde kendini gösterir. Bunun sonucunda da eş anlamlılık kavramı ortaya çıkmaktadır. Buna göre bir dilde anlamsal açıdan birbirine benzeyen ya da aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılmaktadır. Eş anlamlılık hem dile sonradan gelen hem de dilde önceden de bulunan kelimeler arasında görülebilmektedir.

Asil kelimesi de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen kelime "köklü, soylu" anlamlarında kullanılmıştır. Dilimizde ilk defa 1200'lü yıllarda kullanılmıştır. Zaman içerisinde de asil kelimesinin eş anlamı olan kelimeler türemiştir. Peki, asil kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Asil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türk Dil Kurumuna göre asil kelimesinin iki farklı tanımı bulunmaktadır: "1. Soylu 2. Yüce duygularla yapılmış olan" Asil kelimesinin tanımı aynı zamanda bu kelimenin eş anlamlısı olarak da karşımıza çıkar. Buna göre asilin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Soylu
  • Necabet
  • Bey soylu
  • Kerim

Asilin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Gittiği yerlerde saygı görebilmek adına sürekli soylu bir aileden geldiğini dile getiriyordu.
  • Her hareketinde öyle bir necabet vardı ki gören kraliyetten sanardı.
  • Bey soylu ailelerin çocuklarında hep bir başkaldırma görüyordum son zamanlarda.
  • Kerim bir soydan geliyordu, atalarının tüm özelliklerini taşıyordu: saçı, gözleri, bakışları...
  • Bakışları o kadar soyluydu ki âşık olmamak elde değil.
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