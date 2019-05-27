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Hibeş nedir diyenler için en lezzetli hibeş tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Antalya mutfağına özgü olan hibeş tarifi, son derece lezzetli bir soğuk meze çeşididir. Tahinle hazırlayacağınız bu mezeyi dilerseniz akşam et yemeklerinin yanında dilerseniz de kahvaltıda tüketebilirsiniz. İşte hibeş nedir? diyenler için tarifi geliyor...

Hibeş nedir diyenler için en lezzetli hibeş tarifi

Hibeş, Antalya mutfağından tüm Türkiye'ye mal olmuştur. Oldukça hafif ve bir o kadar da lezzetlidir. Hibeş tarifinin yapımı ise oldukça basittir. Yemek yapmaya yeni başlayanlar için hibeş, iyi bir seçim olacaktır.

Hibeş tarifi için malzemeler

2 su bardağı tahin
2 adet limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
Kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz

Hibeş tarifi yapılışı

Tüm malzemeleri robota alın ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Ekşi olmasını istemiyorsanız limon suyunu aşama aşama ekleyin.
Son olarak tuzunu ekledikten sonra servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
Afiyet olsun.

Hibeş neyle yenir?

Hebeş bir meze türüdür. Et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışır. Ana yemeklerinizin yanına yancı olarak hazırlayabilir ya da sadece meze sofralarında kızarmış ekmek üzerine sürerek yiyebilirsiniz.

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