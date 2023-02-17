Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!

Hibrit eğitim sistemi, 17 Şubat 2023 Cuma günü YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, uzaktan eğitimin Nisan ayında gözden geçirilerek Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini ifade etti. İşte, Hibrit Eğitim sistemi ile ilgili detaylar...

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim sistemi, karma öğrenme ya da karışık öğrenme olarak da isimlendirilmektedir.

Hibrit öğrenme, geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

