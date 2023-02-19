Hibrit eğitim nedir, nasıl oluyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? YÖK'ten hibrit eğitim açıklaması

Pandemi döneminde okul ve üniversitelerde uygulanan hibrit model eğitim modeli yaşanan deprem felaketi sonrasında tekrar gündeme geldi. Üniversitelerde uzaktan eğitim ile devam edilecek. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, depremin ardından uzaktan eğitime geçirilen üniversiteler ile ilgili açıklamada bulundu. Peki Hibrit eğitim nedir, nasıl oluyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

HİBRİT EĞİTİM NASIL OLUYOR?

YÖK Başkanı Erol Özvar, nisan ayı başında alınan kararın yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse hibrit sisteme geçileceğini açıkladı. Hibrit sistemde teorik dersler online olarak alınıyor. Uygulamalı derslerde ise okula gidiliyor.

Üniversite öğrencileri, hibrit eğitim sürecinde uygulama ağırlıklı bölümlerde yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Diğer bölümler ise uzaktan eğitim ile sürece devam edecek. Derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

YÖK'TEN HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerdeki eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı. Özvar açıklamasında: "Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.





