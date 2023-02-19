EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Hibrit eğitim nedir, nasıl oluyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? YÖK'ten hibrit eğitim açıklaması

Hibrit eğitim nedir, nasıl oluyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? YÖK'ten hibrit eğitim açıklaması

19.02.2023 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında okullar ve üniversiteler için önce tatil kararı alınmış, daha sonra da üniversitelerde uzaktan eğitim olacağı açıklanmıştı. Açıklama sonrasında öğrenciler ' hibrit eğitim nedir, hibrit eğitim nasıl oluyor?' gibi konuları araştırmaya başladılar. Üniversiteler ile ilgili YÖK'ten yeni bir açıklama geldi ve hibrit eğitime geçilebileceği duyuruldu. Peki Hibrit eğitim nedir, nasıl oluyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? İşte detaylar...

Hibrit eğitim nedir, nasıl oluyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? YÖK'ten hibrit eğitim açıklaması

Pandemi döneminde okul ve üniversitelerde uygulanan hibrit model eğitim modeli yaşanan deprem felaketi sonrasında tekrar gündeme geldi. Üniversitelerde uzaktan eğitim ile devam edilecek. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, depremin ardından uzaktan eğitime geçirilen üniversiteler ile ilgili açıklamada bulundu. Peki Hibrit eğitim nedir, nasıl oluyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

HİBRİT EĞİTİM NASIL OLUYOR?

YÖK Başkanı Erol Özvar, nisan ayı başında alınan kararın yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse hibrit sisteme geçileceğini açıkladı. Hibrit sistemde teorik dersler online olarak alınıyor. Uygulamalı derslerde ise okula gidiliyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (42)

Üniversite öğrencileri, hibrit eğitim sürecinde uygulama ağırlıklı bölümlerde yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Diğer bölümler ise uzaktan eğitim ile sürece devam edecek. Derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

YÖK'TEN HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerdeki eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı. Özvar açıklamasında: "Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (43)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?
Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?
Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Hibrit eğitim yök açıklama

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fark ettim nasıl yazılır?

Fark ettim nasıl yazılır?

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!

Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.