Hiç ama hiç alışık değiller! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük endişe...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek. Rams Park atmosferi ve zemin farkı, Norveç ekibini zorlu maç öncesi kara kara düşündürüyor...

LIVERPOOL KABUSU YAŞAMIŞTI

Galatasaray'ın evinde oluşturduğu yüksek sesli atmosfer, Liverpool maçında ön plana çıkmıştı. Dünya yıldızlarının atmosferden etkilenerek iyi performans verememesi Avrupa basınında da yer almıştı.

SUNİ ÇİMDEN GERÇEK ÇİME GEÇECEKLER

Bodo/Glimt, ülkesinde tüm maçlarını suni çimde oynuyor. Suni çimde oynamaya alışık olan Bodo/Glimt oyuncuları, Galatasaray karşısında hiç istemedikleri bir zeminde mücadelede edecek.

DEPLASMANDA ÇOK KÖTÜLER

Zemin faktörü, Bodo/Glimt'in son dönem Avrupa performansında açıkça görülüyor. Avrupa arenasında oynadığı son 10 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Bodo, zemin handikapını bir türlü aşamıyor.