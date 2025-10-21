SPOR

Hiç ama hiç alışık değiller! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük endişe...

Galatasaray ile karşılaşacak olan Norveç ekibi Bodo/Glimt, İstanbul deplasmanı öncesi büyük bir handikap yaşayacak. Lig aşamasından çıkabilmek için kritik öneme sahip mücadelede öncesi temsilcimiz Galatasaray avantajlı konumda bulunuyor.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek. Rams Park atmosferi ve zemin farkı, Norveç ekibini zorlu maç öncesi kara kara düşündürüyor...

LIVERPOOL KABUSU YAŞAMIŞTI

Hiç ama hiç alışık değiller! Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük endişe... 1

Galatasaray'ın evinde oluşturduğu yüksek sesli atmosfer, Liverpool maçında ön plana çıkmıştı. Dünya yıldızlarının atmosferden etkilenerek iyi performans verememesi Avrupa basınında da yer almıştı.

SUNİ ÇİMDEN GERÇEK ÇİME GEÇECEKLER

Hiç ama hiç alışık değiller! Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük endişe... 2

Bodo/Glimt, ülkesinde tüm maçlarını suni çimde oynuyor. Suni çimde oynamaya alışık olan Bodo/Glimt oyuncuları, Galatasaray karşısında hiç istemedikleri bir zeminde mücadelede edecek.

DEPLASMANDA ÇOK KÖTÜLER

Hiç ama hiç alışık değiller! Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük endişe... 3

Zemin faktörü, Bodo/Glimt'in son dönem Avrupa performansında açıkça görülüyor. Avrupa arenasında oynadığı son 10 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Bodo, zemin handikapını bir türlü aşamıyor.

