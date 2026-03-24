Hiç hastaneye gitmedi 102 yaşına geldi! Basit yaşamının sırlarını anlattı

102 yaşındaki Jin Baoling, sade yaşam tarzı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve pozitif tavrıyla sosyal medyanın ilgisini çekti. 50 yıldır hastaneye gitmeyen Jin, uzun ömrünün sırrını paylaştı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Doğu Çin’in Taizhou kentinde yaşayan 102 yaşındaki Jin Baoling, pozitif tavrı ve sade yaşam tarzıyla sosyal medyanın dikkatini çekti. Jin, 50 yıldır hastaneye gitmemiş, hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı bir yaşam sürdürüyor.

SADE YAŞAM TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Jin’in günlük rutini oldukça basit: Sabah 9 civarında uyanıyor, ellerini ve yüzünü yıkadıktan sonra bahçesinde güneşin tadını çıkarıyor. Gün içinde birkaç kısa şekerleme yapıyor ve akşam 7 civarında yatağa gidiyor. Oğlu Hu Huamei, Jin’in günde 15 saate kadar uyuyabildiğini söylüyor.

BESLENMEDE ÖZEN VE SEÇİCİLİK

Jin, beslenmesine büyük özen gösteriyor. Kahvaltıda genellikle mantı, çörek veya hamur işleri tercih ediyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ise genellikle büyük kaselerde makarna veya pirinç tüketiyor. En sevdiği yiyeceklerden biri olan domuz paçası, her öğünde yaklaşık yarım kilo kadar tüketiyor. Bu yemek Çin’de kolajen açısından zengin ve cilt sağlığına faydalı bir lezzet olarak biliniyor.

Ara öğünlerde kek ve ekmekten hoşlanıyor. Ayrıca kırmızı hurma ve esmer şekerle hazırlanan çay içiyor ve her gün üç portakal ile iki yumurta tüketiyor. Sebzeleri çok az yiyor, ancak her öğünde az da olsa ev yapımı meyveli pirinç şarabı içmeyi ihmal etmiyor.

UZUN ÖMÜR SIRRI: POZİTİF TAVIR

Oğlu, annesinin uzun ve sağlıklı yaşamının sırrını pozitif tutumuna bağlıyor. Jin, hayatı boyunca kimseyle tartışmamış, sorunları hızlıca aşmış ve ailede sevgi ile uyumu her zaman öncelikli kılmış. En büyük arzusu, ailesinin her zaman barış ve refah içinde yaşaması.

