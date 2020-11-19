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Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor! Tadını külden alıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 19.11.2020 07:45 | Son Güncelleme:
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Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor! Tadını külden alıyor

Gastronomi turizminin öncü şehirlerinden olan Hatay, sadece et yemekleriyle değil kahvaltılık ürünleriyle de adından söz ettiriyor. Tadını odun külünden alan meşhur Hatay zeytini, hem lezzet hem de yapılış olarak oldukça farklı...

Birbirinden leziz yemek, salata, tatlı ve kahvaltılıklarıyla ünlü Hatay'da kadınlar, sofralarının vazgeçilmezi küllü yeşil zeytini bin bir emekle hazırlıyor. Tadını külden alan zeytinin yapılışı da bir hayli farklı.

KÜLLÜ ZEYTİN NASIL YAPILIR?

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Zeytin bahçelerinde hasada başlayan kadınlar, topladıkları ürünleri kahvaltılık için özenle seçiyor. Eziği ya da çürüğü olmayan yeşil zeytinleri tatlandırmak için yemek ocakları veya ekmek tandırlarından odun külü toplayan kadınlar, külü bir kap içerisinde sıcak suyla harmanlıyor.

Küllü suda karıştırarak bir gün beklettikleri zeytinleri yıkayan kadınlar, daha sonra bunları tuzlu su dolu şişelere dolduruyor. Şişelerde de 3-5 gün duran zeytinler, kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geliyor.

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'HERKES İSTİYOR, TALEPLERE YETİŞEMİYORUM'

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan Meryem Yalburç, küllü zeytini çocukluğundan bu yana sofralarından eksik etmediğini belirtti. Kendisinin de yıllardır bu yöntemle zeytini tatlandırdığını aktaran Meryem Yalburç, "Kül zeytinini daha çok hastası olan insanlar istiyor benden. Herkes istiyor ama taleplere yetiştiremiyorum, yapamıyorum. Hastası olanlar için 1-2 kilo yapabiliyorum sadece ”dedi.

Külü tandırdan bulup biriktirip daha sonra elediğini ifade eden Yalburç, şöyle devam etti:
“Külü zeytinle yoğuruyoruz, hamur kıvamında yoğrulmasını gerçekleştiriyoruz. 3 günde tatlanıyor. 3 gün sonra da yıkıyoruz ve 3 gün boyunca da suyunu değiştiriyoruz. Tatlandıktan sonra da yemeye hazır oluyor. Biz bu yöntemi büyük annelerimizden, ninelerimizden, büyüklerimizden öğrendik.”

HİÇBİR KİMYASAL ÜRÜN KULLANILMIYOR

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Yalburç külde zeytini çocukluğunda büyüklerinden öğrendiğini belirterek, ”Küçükken bütün zeytinlerimizi böyle yapardık ama şu anda bu kadar yaygın değil. Antakya'dan, vergi dairelerinden, şehir dışından siparişlerim var ama kül zeytini zahmetli olduğu için çok yapamıyorum. Müşterilerime 5 ya da 2 kilo üzerinden yapıyorum. O da müşterilerim çok zor durumda kalırlarsa. İnsanlar kül zeytini doğal diye kül zeytinini daha çok tercih ediyor. Mesela diğer zeytinler köstükle yapılıyor bu ise kül ile yapılıyor. Tabi kül zeytininin de tadı çok güzel oluyor” diye konuştu.

Küllü zeytinin tadının diğerlerinden çok farklı olduğunu belirten Yalburç, hiçbir kimyasal kullanılmadığı için de ürünün oldukça sağlıklı olduğunu söyledi.

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