Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor! Tadını külden alıyor

Birbirinden leziz yemek, salata, tatlı ve kahvaltılıklarıyla ünlü Hatay'da kadınlar, sofralarının vazgeçilmezi küllü yeşil zeytini bin bir emekle hazırlıyor. Tadını külden alan zeytinin yapılışı da bir hayli farklı.

KÜLLÜ ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Zeytin bahçelerinde hasada başlayan kadınlar, topladıkları ürünleri kahvaltılık için özenle seçiyor. Eziği ya da çürüğü olmayan yeşil zeytinleri tatlandırmak için yemek ocakları veya ekmek tandırlarından odun külü toplayan kadınlar, külü bir kap içerisinde sıcak suyla harmanlıyor.

Küllü suda karıştırarak bir gün beklettikleri zeytinleri yıkayan kadınlar, daha sonra bunları tuzlu su dolu şişelere dolduruyor. Şişelerde de 3-5 gün duran zeytinler, kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geliyor.

'HERKES İSTİYOR, TALEPLERE YETİŞEMİYORUM'

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan Meryem Yalburç, küllü zeytini çocukluğundan bu yana sofralarından eksik etmediğini belirtti. Kendisinin de yıllardır bu yöntemle zeytini tatlandırdığını aktaran Meryem Yalburç, "Kül zeytinini daha çok hastası olan insanlar istiyor benden. Herkes istiyor ama taleplere yetiştiremiyorum, yapamıyorum. Hastası olanlar için 1-2 kilo yapabiliyorum sadece ”dedi.