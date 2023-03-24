Hiçbir şey yapmadan 12 milyon TL kazanmıştı! Şeyma Subaşı bakın ne dedi

Şeyma Subaşı Instagram'ın yeni özelliğini hemen kullanmaya başladı. Dünyada birçok yıldızın ve influencer’ın “ücretli abonelik” karşılığında Instagram’da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye’den ilk katılan isim Şeyma Subaşı oldu.

Instagram hesabından "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" diyerek takipçilerine aboneliğe çağıran Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 66.99 TL.

Hiçbir şey yapmadan 12 milyon TL kazanan Şeyma Subaşı, Kanal D Ana Haber’e konuya dair açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı açıklamasında "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Subaşı düğününün her karesini de buradan paylaşacak. Şeyma Subaşı 5-6 Mayıs'ta evleneceğini ve düğüne 250 kişinin katılacağını söyledi.