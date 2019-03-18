Hiçbir yerde göremeyeceğiniz motifleriyle İstanbul’un önemli simgesi: Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı, her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği yer olmuş, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihi boyunca 400 yıl boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılmış. Aynı zamanda Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Tarihi yarımada da yer alan bu bölgeye yolcu360’ın İstanbul araç kiralama seçenekleri ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bugün ülkemizin en önemli tarihi alanları arasında yer almaktadır. İstanbul’un Sarayburnu mevkiinde yer alan saray Ayasofya ve Sultanahmet cami ile birlikte bir bölgede yer alır. Osmanlı sultanlarının ikametgahı ve aynı zamanda eğitim ve yönetim yeri olarak hizmet vermiş. İstanbul fatihi Sultan II. Mehmed tarafından 1460 yılında yapılmaya başlanmış ve yapımı 18 yıl sürmüştür. 19. Yüzyıla kadar devlet merasimleri ve merasimler için yetersiz kaldığından Dolmabahçe sarayına geçiş olmuştur. Mukaddes emanetler, imparatorluk arşivi ve saltanat hazineleri burada muhafaza edildiği için devlet törenleri burada devam etmiş. 1922 yılında kalkan Osmanlı monarşisinden sonra 1924 yılında Atatürk’ün emriyle burası müzeye çevrilmiş.