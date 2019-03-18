Hiçbir yerde göremeyeceğiniz motifleriyle İstanbul’un önemli simgesi: Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı, her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği yer olmuş, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihi boyunca 400 yıl boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılmış. Aynı zamanda Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Tarihi yarımada da yer alan bu bölgeye yolcu360’ın İstanbul araç kiralama seçenekleri ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Bugün ülkemizin en önemli tarihi alanları arasında yer almaktadır. İstanbul’un Sarayburnu mevkiinde yer alan saray Ayasofya ve Sultanahmet cami ile birlikte bir bölgede yer alır. Osmanlı sultanlarının ikametgahı ve aynı zamanda eğitim ve yönetim yeri olarak hizmet vermiş. İstanbul fatihi Sultan II. Mehmed tarafından 1460 yılında yapılmaya başlanmış ve yapımı 18 yıl sürmüştür. 19. Yüzyıla kadar devlet merasimleri ve merasimler için yetersiz kaldığından Dolmabahçe sarayına geçiş olmuştur. Mukaddes emanetler, imparatorluk arşivi ve saltanat hazineleri burada muhafaza edildiği için devlet törenleri burada devam etmiş. 1922 yılında kalkan Osmanlı monarşisinden sonra 1924 yılında Atatürk’ün emriyle burası müzeye çevrilmiş.
Topkapı Sarayı Marmara denizi, İstanbul boğazı ve Haliç arasında İstanbul yarımadasının ucunda yer alan Sarayburnu’nda ki Bizans akropolü üzerine inşa edilmiştir. Topkapı Sarayı Birun ve Enderun olmak üzere iki teşkilattan oluşmaktadır. Topkapı sarayı Bab-ı Hümayun, Babüsselam ve Babüssaade adlı üç ana kapı, Harem, dört avlu, Hasbahçelerden oluşmaktadır.
Sarayın içine girdiğinizde karşılaşacağınız nefis çiniler, duvardaki işlemeler ve saray odaları dikkat çekmektedir. Topkapı sarayı zengin eserleri, koleksiyon ve yaşam hikayeleriyle büyülemektedir. Dünyanın en büyük saray müzelerinden birisi olan Topkapı sarayı her türlü övgüyü hak etmektedir. Sarayın ilk avlusu olan alay meydanı olarak da bilinen avluda şimdi ki adıyla Aya İrini Kilisesi, darphane, fırın, hastane gibi bölümler bulunmaktadır.
Topkapı Sarayını müze kartınız ile ücretsiz ya da 40 TL ücret ödeyerek ziyaret edebilirsiniz. Topkapı Sarayı, yanında yer alan tarihi Ayasofya, hemen karşısında yer alan Sultanahmet cami ve yakınında bulunan yere batan sarnıcı bu bölgenin en önemli tarihi alanları olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
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