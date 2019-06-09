SPOR

Hidayet Türkoğlu: Bu seri çok keyifli olacaktır

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.06.2019 19:49 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin keyifli olacağını söyledi.

Hidayet Türkoğlu: Bu seri çok keyifli olacaktır

Hidayet Türkoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'daki en iyi lig olduğunu belirterek, "Bana göre Avrupa'nın en iyi ligi bizim lig. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. İnşallah sorunsuz seri izleriz. Federasyon olarak tek isteğimiz budur. Salonların boş olmasını istemiyoruz. Dolu olduğu zaman keyifli oluyor. Bu seri çok keyifli olacaktır." diye konuştu.

Her iki takımın THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini hatırlatan Türkoğlu, "Hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe Beko bizi Avrupa Ligi'nde, Avrupa'nın en iyi organizasyonunda temsil etti. Birisi final oynadı, bu bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Flaş küfür yorumu! 'Vardır bildikleri'Flaş küfür yorumu! 'Vardır bildikleri'
Ataman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladıAtaman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hidayet turkoglu türkiye basketbol federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Süper Lig'de Juan Mata bombası!

Süper Lig'de Juan Mata bombası!

Avrupa Türkiye - Fransa maçını konuşuyor

Avrupa Türkiye - Fransa maçını konuşuyor

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

F.Bahçe'den 76 sayılık tarihi fark!

F.Bahçe'den 76 sayılık tarihi fark!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

Kelsey Plum kimdir? NCAA sayı rekortmeni Kelsey Plum Fenerbahçe'de!

Kelsey Plum kimdir? NCAA sayı rekortmeni Kelsey Plum Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hidayet Türkoğlu: Bu seri çok keyifli olacaktır

'Keyifli seri olacak'

Melih Mahmutoğlu'ndan Ergin Ataman'a küfür yorumu: Taraftarın vardır bir bildiği

Flaş küfür yorumu! 'Vardır bildikleri'

Ataman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladı

Ataman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladı

Anadolu Efes 56 - 73 Fenerbahçe Beko

F.Bahçe Efes'i dağıttı, avantajı kaptı!

Zeljko Obradovic: Çok zor şartlar altında finale kaldık

'Zor şartlarda finale kaldık'

TOFAŞ 71 - 76 Fenerbahçe Beko

Finalin adı F.Bahçe - Efes!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.