Hidayet Türkoğlu: Bu seri çok keyifli olacaktır

Hidayet Türkoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'daki en iyi lig olduğunu belirterek, "Bana göre Avrupa'nın en iyi ligi bizim lig. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. İnşallah sorunsuz seri izleriz. Federasyon olarak tek isteğimiz budur. Salonların boş olmasını istemiyoruz. Dolu olduğu zaman keyifli oluyor. Bu seri çok keyifli olacaktır." diye konuştu.
Her iki takımın THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini hatırlatan Türkoğlu, "Hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe Beko bizi Avrupa Ligi'nde, Avrupa'nın en iyi organizasyonunda temsil etti. Birisi final oynadı, bu bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.
Transfer için tarih verdiler
Arda Turan için olay Galatasaray iddiası
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Abdullah Ercan imzayı attı
Galatasaray ve Trezeguet iddiası
Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!
Umut Bulut'a sürpriz talip
Beşiktaş'tan Necip açıklaması
Milli futbolcumuz takımına veda etti
Abdullah Avcı imzayı atıyor
Real Madrid resmen açıkladı
Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi
Bu gurur Ozan Kabak'ın! Tarihi ödül...
Efsane kulüp 160 milyon Euro'ya satıldı
Fenerbahçe eski yıldızının peşinde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum