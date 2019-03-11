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Hidayet Türkoğlu: Enes Kanter, NBA'i terör örgütü propagandası için kullanıyor

NBA HABERLERİ  | 11.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Portland Trail Blazers forması giyen Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Enes Kanter'in NBA'i terör örgütü propagandası için kullandığını söyledi.

Hidayet Türkoğlu: Enes Kanter, NBA'i terör örgütü propagandası için kullanıyor

Türkoğlu, ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E:60 programına yaptığı açıklamada, NBA yetkililerini Enes Kanter'e karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor" diyen Türkoğlu, "Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor" şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu

Ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmeyen Enes Kanter'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Türkoğlu, basketbolcunun New York Knicks'te oynadığı dönemde yaşanan olayın, vize sorunundan kaynaklandığını belirtti.

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hidayet turkoglu enes kanter NBA FETÖ

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