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Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüse yakalandı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığını açıkladı:

"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."

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