Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüse yakalandı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığını açıkladı:

"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."



