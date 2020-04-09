Hidayet Türkoğlu: Ligleri tamamlamak istiyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu süreci federasyon olarak çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Liglerin durumuyla alakalı kulüplerle iletişim halinde olduklarını anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İster istemez bizim de federasyon olarak, insani olarak cevap bulamadığımız sorular var. Bu soruların cevaplarını bulamadığımız için bir rota belirleyemiyoruz. Sadece Süper Lig değil, alt liglerimiz de ertelendi. Binlerce sporcu kardeşimiz var. Onlar da bizden haber bekliyor. Bizim temennimiz ve isteğimiz, liglerin tekrar oynanmasıdır. Bunu, insani olarak da söylüyorum. Tabii ki insan sağlığı her şeyden önce gelir. Göreve geldiğimizden beri şeffaf, adaletli bir şekilde federasyonu yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden ilk temennimiz, bu işler biraz daha normalleşmeye başladıktan sonra tekrar ligleri oynatabilir hale getirmek."

Basketbolun futboldan farklı bir durumda olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz de haziran, temmuz gibi belli bir duruma geliriz. Daha erken de olabilir daha geç de olabilir. Biz, bu süreçte futboldan farklıyız. Futbolda birçok yabancı oyuncu burada kaldı. Yabancı basketbolcular, özellikle ABD'li oyuncular ülkelerine döndü. Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.