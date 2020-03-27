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Hidayet Türkoğlu'nda Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.03.2020 19:28 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Hidayet Türkoğlu'nda Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko’da koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece ve insanlık olarak geçirdiğimiz bu zor günleri daha önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Üzüntümüz, mücadelemizi engellemeyecek" ifadelerini kullandı.

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