SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Hidemasa Morita transferi için Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Hidemasa Morita transferi için Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

30.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hidemasa Morita transferi için Santa Clara resmi bir açıklama yaptı. Portekiz ekibi, gelen teklifin reddedildiğini ve istenen rakamın 10 milyon euro olduğunu ifade etti.

Hidemasa Morita transferi için Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için Portekiz ekibi Santa Clara'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre Morita için kulübe maksimum 5 milyon euroluk bir teklif geldiği ancak Morita'yı, 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli dışında bir rakama göndermeyecekleri belirtildi.

Kulüp olarak yaptığımız dikkatli analizden sonra, Santa Clara'nın çıkarlarını karşılamadığı ve yapılan teklifin, söz konusu oyuncunun gerçek piyasa değerine denk gelmediği anlaşılmış ve reddedilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Morita'nın satışı, sözleşmesinde yer alan 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında gerçekleşmesi kararı alınmış ve bu miktarın, oyuncunun değerini adil olarak karşıladığı hükmüne varılmıştır.

TÜRK BAŞKAN TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Portekiz ekibi Santa Clara'nın Türk hissedarı ve başkanı İsmail Uzun'un, Japon futbolcuyu Sarı-lacivertli kulübe göndermekten vazgeçtiği belirtilmişti.

İsmail Uzun'un bu kararı almasında lig için güçlü ve iddialı bir kadro yapmak için Morita'yı takımda tutmak istemesinin etkili olduğu kaydedilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Süper Lig devinden Cavani bombasıSüper Lig devinden Cavani bombası
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Hidemasa Morita
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz isteyince mi kıymete bindi

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı

Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı

Süper Lig devinden Cavani bombası

Süper Lig devinden Cavani bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.