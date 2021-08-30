Hidemasa Morita transferi için Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için Portekiz ekibi Santa Clara'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre Morita için kulübe maksimum 5 milyon euroluk bir teklif geldiği ancak Morita'yı, 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli dışında bir rakama göndermeyecekleri belirtildi.

Kulüp olarak yaptığımız dikkatli analizden sonra, Santa Clara'nın çıkarlarını karşılamadığı ve yapılan teklifin, söz konusu oyuncunun gerçek piyasa değerine denk gelmediği anlaşılmış ve reddedilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Morita'nın satışı, sözleşmesinde yer alan 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında gerçekleşmesi kararı alınmış ve bu miktarın, oyuncunun değerini adil olarak karşıladığı hükmüne varılmıştır.

TÜRK BAŞKAN TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Portekiz ekibi Santa Clara'nın Türk hissedarı ve başkanı İsmail Uzun'un, Japon futbolcuyu Sarı-lacivertli kulübe göndermekten vazgeçtiği belirtilmişti.

İsmail Uzun'un bu kararı almasında lig için güçlü ve iddialı bir kadro yapmak için Morita'yı takımda tutmak istemesinin etkili olduğu kaydedilmişti.



