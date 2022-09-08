Hidrojen metal mi ametal mi? Hidrojen periyodik tabloda hangi gruptadır?

Hidrojen, evrende bol miktarda bulunur. Hidrojen renk, koku ve tat barındırmaz. Zehirli de değildir. Ancak ateşle yaklaşılması oldukça tehlikelidir çünkü yanıcı bir gazdır. Hidrojen, sıvılaşması en zor gaz olduğu bilinir. Bilinen tüm yakıtlarda, birim kütle başına en yüksek enerjiye sahiptir. Ancak birim başı karşılaştırma yapıldığında doğalgaz ve petrole göre daha düşük orandadır. Hidrojen, evrende oldukça kolay bir şekilde bulunabilir. Evrenin şu ana kadar keşfedilmiş olan kısmının yaklaşık yüzde 90'ının hidrojenden olduğu bilinmektedir. Hidrojen, çoğu yıldız tarafından enerji üretmek için yakılır. Bu nedenle bir ham yakıt görevini üstlenir. Ticari açıdan da büyük bir öneme sahiptir.

Hidrojen metal mi ametal mi?

Hidrojen herhangi bir metal özelliği taşımaz. Metalle tepkime içerisine girebilir. Bu yüzden hidrojen elementi bir metal değildir. Yani hidrojen metal de değildir. Yarı metal sınıfına da girmemektedir. 1700'lü yıllardan sonra hidrojenin farklı bir ametal gaz olduğu keşfedilir. Asit ve metal karıştırıldığında yapay yolla hidrojen gazı meydana gelmektedir.

Hidrojen diğer ametaller sınıfına girmektedir. 1A grubunda yer almaktadır. Ancak hidrojene direkt olarak ametal sınıflandırması yapmak yanlıştır. Bu nedenle hidrojen çoğunlukla diğer ametaller sınıfında incelenir.



