Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız?

Her element, yapısına özgü karakteristik özellikleri bulunur. Bunun yanı sıra bu elementleri ortak özelliklerine göre belirli sınıflara ayırmak da mümkündür. Metal ametal nasıl ayırt edilir?

Metal ametal nasıl ayırt edilir?

Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu anlamak için bazı özelliklerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Metal ve ametalleri birbirinden ayıran özellikler sayesinde kolayca sınıflandırma yapabiliriz. Bu ayrımı yapabilmek için öncelikle metallerin ve ametallerin özelliklerini bilmek gerekir.

Ametallerin özellikleri nelerdir?

Fulleren ve grafit elementleri hariç hiçbir ametal ısı ve elektriği iletmez.

Ametallerin yüzeyleri mat bir görünüme sahiptir.

Işığı iletmezler.

Ametaller kırılgandırlar ve bu özellikleri sebebi ile tel ve levha hâline dönüştürülemezler.

Kimyasal yapılarında elektron almaya isteklidirler.

Erime noktaları ve kaynama noktaları düşüktür.

Ametaller kendi aralarında elektron ortaklığı yaparlar.

Ametallerin oksijenli bileşikleri asidik özelliğe sahiptir.

Ametaller hangi yapıya sahiptir

Normal şartlar altında ametaller katı, sıvı veya gaz hâlde bulunabilirler. Yoğunlukları genellikle düşüktür.

Metallerin özellikleri nelerdir?

Kırılgan olmadıkları için tel ve levha hâline getirilebilirler.

Işığı yansıtabilirler.

Isı ve elektriği iletirler.

Genellikle gri ve kırmızı renk tonlarına sahiptirler.

Atom dizilişleri kristal yapılıdır.

Bileşim oluşturmadıkları yalnız alaşım yaptıkları görülür.

Metallerin yüzeyleri parlaktır.

Metaller hangi yapıya sahiptir

Cıva elementi dışındaki tüm metaller oda sıcaklığında katı hâldedir ve yoğunlukları genellikle yüksektir.

Metal ametal ayrımı

Metaller ve ametallerin ortak özellikleri neredeyse yoktur. İstisna gösteren elementler haricinde birkaç özelliği karşılaştırarak kolayca metal ametal ayrımı yapabiliriz.

Ametaller elektron almaya istekliyken metaller elektron vermeye yatkındır.

Ametaller birkaç istisna dışında ısı ve elektriği iletmezken metaller ısı ve elektriği iletir.

Ametallerin yüzeyleri mat bir görünüme sahipken metaller parlak bir yüzeye sahiptir.

Ametaller kırılgandır ve işlenemezler fakat metaller tel ve levha hâline dönüştürülebilir.



