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Hikâye nasıl yazılır, hikâye yazımı nasıl olmalıdır? Hikâye mi hikaye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

30.03.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz yıllar boyunca farklı kültür ve dillerden etkilenerek bugünlere gelmiştir. Türkçede yer alan anlam ve içerik zenginliği de buradan kaynaklanmaktadır. Bu zenginlik farklı dillerden kelimelerin bünyeye katılması gibi kendi içerisinde kelime türetmesinden de ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda yazım ya da anlamsal olarak karışıklıklar yaşanabilmektedir. Hikâye kelimesi de günlük yaşantımızda karıştırılabilen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hikâye nasıl yazılır, hikâye yazımı nasıl olmalıdır? Hikâye mi hikaye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması dilin yeni kelimeler ve terimler türetmeye elverişli olduğunu göstermektedir. Zaman içerisindeki pek çok değişimle de yeni kelimeler türetilmiş ve dilimize kazandırılmıştır. Bu kazanımlar sonrasında bazı kelimelerin hem yazılış hem de söyleniş açısından yanlış şekilde kullanımı söz konusu olabilmektedir. Genel olarak birleşik yapıda bulunan kelimelerde görülen bu yanlışlıklar birleşik yapıda olmayan kelimelerde de karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri de hikâye kelimesidir.

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Hikâye nasıl yazılır?

Genel tanımı itibarıyla bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması şeklinde karşımıza çıkan hikâye, günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız ve duyduğumuz bir kelimedir. Bu kelime köken olarak dilimize Arapçadan geçmiştir. Aynen nakletmek anlamına gelen "hekâ" ve bir yazının kopyasını çıkarmak anlamına gelen "hakave" fiil köklerinden türemiştir. Bundan dolayı yazım ve söylenişinde çeşitli yanlışlıklar yapılabilmektedir. Hikâye mi hikaye mi ikilemi sıklıkla yaşanır.

Türkçede bulunan düzeltme işareti Arapça ve Farsçadan dilimize geçen pek çok kelimede görülmektedir. Bu işaretin kullanımı farklı kurallara uygun olarak değişmektedir. Hikâye kelimesinin yazılışında da düzeltme işareti kullanıldığı görülmektedir. Bu kelime de ise yazılışları aynı, anlam ve söylenişleri farklı olan sözcükleri birbirinden ayırt etmek ve okunuşları uzatmak maksadıyla kullanılmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda kelime için hikâye doğru yazılışıdır demek mümkündür.

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Hikâye TDK‘ye göre doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Dilimizde yer alan kelimelerin doğru yazım ve söylenişi hakkında daha doğru bilgiye ulaşmak adına Türk Dil Kurumundan(TDK) yararlanmak önem taşımaktadır. Türk Dil Kurumu esas alındığında doğru olarak yazılması gereken kelime "hikâye" kelimesidir. Kelime bu haliyle günlü konuşma ya da yazı dilinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kelime ile ilgili olarak doğru ya da yanlış yazım ile ilgili ayrımını şu şekilde yapmak mümkündür:

  • Hikaye (Yanlış kullanım)
  • Hikâye (Doğru kullanım)
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Karşımıza sıklıkla çıkan hikâye yazımı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bu coğrafyadaki herkesin kendine has bir hikâyesi vardır.
  • Bu son farklı bir hikâyenin de başlangıcı olmuştu.


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