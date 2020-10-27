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Hikmet Karagöz kimdir? Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz öldü mü?

27.10.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Hikmet Karagöz kimdir? Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz öldü mü?

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz'ün ölüm haberi sevenlerini yıktı. Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz kimdir?

Bizimkiler'in Abbas'ı olarak hayatımıza giren usta oyuncu Hikmet Karagöz'ün ölüm haberi son dakika olarak duyruldu. Karagöz'ün kızı ölüm haberini sevenleriyle paylaştı. Hikmet Karagöz'ün ölümü sonrası hayatı merak edildi.

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol aldı.

Son Dakika.... Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybettiSon Dakika.... Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

1971 yılında sanata yaklaşımını etkileyecek Altan Erbulak’la tanıştı. 1974 TRT’de ilk dizisine başladı. Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa’da “tabela atölyesi” açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti. 1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum’da resme başladı. 1989 yılında “Bizimkiler” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizideki Abbas rolüyle yıldızı parladı. Sokak ressamı olarak, resim yapmayı sürdürüyor. Dizilerinde ve uygun bulduğu sinema filmlerinde oynuyor. Lise ve üniversitelerde, amatör tiyatro gruplarına “yönetmenlik” yapıyordu.

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