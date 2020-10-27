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  4. Son Dakika.... Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Son Dakika.... Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

27.10.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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Son Dakika.... Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

90'lara damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Kızı Zeynep Karagöz , babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Karagöz şu ifadeleri kullandı:

Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...

Hikmet Karagöz kimdir? Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz öldü mü?Hikmet Karagöz kimdir? Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz öldü mü?
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