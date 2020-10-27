Son Dakika.... Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Kızı Zeynep Karagöz , babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Karagöz şu ifadeleri kullandı:

Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...