Son Dakika.... Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.
Kızı Zeynep Karagöz , babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...
Babişkom,— zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020
Hikmet Karagöz bugün
son yolculuğuna çıktı...
Bu kez dönüşü yok;
ardından tebessümler,
kadehler ve anılar,
sohbetler yakışır.
Korona nedeniyle
cenaze töreni olması
mümkün gözükmüyor.
Hatrına????şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi
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