SPOR

Hikmet Karaman: 3 puana açız

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üç puana aç olduklarını ve Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçta galibiyet için sahada olacaklarını söyledi.

Hikmet Karaman: 3 puana açız

İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçında her şeyi üç puan üzerine kurguladıklarını belirtti.

Uzun süre maçı 1-0 devam ettirdiklerini hatırlatan Karaman, iyi oynadıkları karşılaşmada birçok gol pozisyonuna girdiklerini anımsattı.

Yaklaşık 30 metreden şanssız bir gol yediklerini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci golü atamadığınız zaman gol yiyorsunuz. Bu, dün Galatasaray maçında da oldu. Bu, bizim gerçek gücümüz değil. Takımın bulunması gereken yerde değiliz. Önümüzde 2 deplasman maçı var. Bu maçlarda her şeyi düzeltebiliriz. Bunun ilk ayağı Konya olacak. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyacımız var. Puanı da almamız gerekiyor. Taraftarlar kızgın olabilir. Bizden çok şey bekleyenler de ilk beş hafta itibarıyla karşılığını almamış olabilirler. Bizim bunu yapacak gücümüz ve duruşumuz var. İnşallah Konya'da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hafta sonu en iyi kadroyu sahaya çıkartıp üç puanla tanışmak istiyoruz. Üç puana açız ve ihtiyacımız var."

ANTRENMAN
Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Umut Bulut: Toparlanmak zorundayızUmut Bulut: Toparlanmak zorundayız
Karaman skordan memnun değilKaraman skordan memnun değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hikmet karaman Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

Fatih Terim çıldırdı

Fatih Terim çıldırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hikmet Karaman: 3 puana açız

''3 puana açız''

Umut Bulut: Toparlanmak zorundayız

Umut Bulut: Toparlanmak zorundayız

Hikmet Karaman: Skordan memnun değiliz

Karaman skordan memnun değil

Kayserispor'da Aşık dönemi

Kayserispor'da Aşık dönemi

Kayserispor 80 bin forma sattı

Kayserispor 80 bin forma sattı

Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu

Transfer resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.