Hikmet Karaman: Ben liglerin oynatılmasından yanayım

Dünyada futbolu durduran koronavirüs salgını etkisi ve liglerin oynatılıp oynatılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbol camiasına önemli mesajlar verdi.
Karaman, bireysel çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ancak bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Daha önce de söyledim buradaki amaç futbolcuların kilosunu korumak. Basında Beşiktaş'ın çalışmalara başladığı yazıyor. Bakıldığında sadece 4 kişiyle yapılıyor bu idmanlar. Almanya'da da dörderli çalışmalar söz konusu. Ama orada herkes kendi arabasıyla gidip geliyor ve duşunu da evde alıyor" şeklinde konuştu.
Karaman, liglerin oynatılmasından yana olduğunu da belirterek, "Ben oynatılmasından yanayım. Fakat şu anki şekliyle değil. Zaten şu anda seyahat kısıtlaması var. Gerekli tedbirler alınırsa en uygun tarihte başlatılabilir. Sağlık önlemleri iyi bir şekilde alındığında maçlar oynanabilir. Önlemimizi iyi almadan başlarsak kulüpler nasıl oynayacak. Maça gelenler olacak, oyuncuların teması, antrenmanlar gibi durumlar olacak. Benim buradaki düşüncem yüzde 100 sağlıklı, güvenli bir ortam olmadan liglerin beklemesi taraftarıyım. Durumun temmuz sonlarına doğru daha sıhhatli bir hale geleceğini düşünüyorum. Zaten 8 tane lig maçı ve kupa maçları kalmış. 8 hafta sıkıştırılmış bir zaman diliminde 4, 5 haftada da bitirilir. Sonra lige devam edersin, transferi serbest bırakırsın olur biter" diye konuştu.
(İHA)
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