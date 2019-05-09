Hikmet Karaman'dan Mensah ve Asamoah'a şut dersi

İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonunda Bernard Mensah ve Asamoah Gyan şut çalışması yaptı. Çalışmaya katılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, iki ünlü futbolcu ile şut çekti. Bernard Mensah iki şutu gole çevirirken, Asamoah Gyan ise iki şutun birinde gol atabildi. Topun başına geçen Hikmet Karaman, çektiği iki şutu da gole çevirdi.



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