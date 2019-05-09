Hikmet Karaman'dan Mensah ve Asamoah'a şut dersi

İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonunda Bernard Mensah ve Asamoah Gyan şut çalışması yaptı. Çalışmaya katılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, iki ünlü futbolcu ile şut çekti. Bernard Mensah iki şutu gole çevirirken, Asamoah Gyan ise iki şutun birinde gol atabildi. Topun başına geçen Hikmet Karaman, çektiği iki şutu da gole çevirdi.
Ve Trabzonspor açıkladı! Teklif...
Mustafa Cengiz açıkladı! 'F.Bahçe'ye yolladım'
Adaylar listelerini teslim etti
Divan'da 'Her şey çok güzel olacak' sözleri!
Ribery'den flaş transfer açıklaması!
'Sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum'
İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı
Hakan Çalhanoğlu'na 4 talip birden
Beşiktaş'tan Josef Sural kararı
Ümit Özat ile yola devam
Avrupa'nın en değerli 20 genç yıldızı açıklandı!
'Bunları duydukça F.Bahçeli olasım geliyor'
Hocasına küfretti, ortalık karıştı!
FIFA'dan Türk takımına puan silme cezası
Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum