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Hikmet Karaman'dan Mensah ve Asamoah'a şut dersi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 09.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, antrenman sonrasında Mensah ve Asamoah Gyan ile şut çalışmasına katıldı. Karaman, çektiği şutlarla futbolcuları kendine hayran bıraktı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonunda Bernard Mensah ve Asamoah Gyan şut çalışması yaptı. Çalışmaya katılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, iki ünlü futbolcu ile şut çekti. Bernard Mensah iki şutu gole çevirirken, Asamoah Gyan ise iki şutun birinde gol atabildi. Topun başına geçen Hikmet Karaman, çektiği iki şutu da gole çevirdi.

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hikmet karaman Spor Toto Süper Lig mensah asamoah gyan

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