Hikmet Karaman'dan Sapunaru'ya şık çalım

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları zorlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 28. haftada karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bugün gerçekleşen antrenmanda yapılan çift kale maça ise, teknik direktör Hikmet Karaman damga vurdu.

Bir pozisyon sırasında oyuncusu Sapunaru'ya şık bir çalım atan Karaman, yeteneklerini saha içerisinde de göstermiş oldu.

Hikmet Karaman'ın attığı bu çalım sosyal medyada 'Karaman Messi'ye özendi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

