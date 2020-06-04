Hikmet Karaman futbolcularına nefes aldırmıyor

Göreve başladığı günden beri disiplinli çalışmaya büyük önem veren BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulüpte kurallarının uygulanması için seferberlik ilan etti.

Koyduğu kurallara harfiyen uyulması için toplantılar yapan Karaman’ın yemekten, dinlenme vakitlerine kadar uyulması gerekenler konusunda taviz vermiyor.

Süper Lig'in 27.haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, forma rekabetine girmeyen futbolculara kadro yüzü göstermeyeceğinin mesajını veriyor. Başarının anahtarının disiplinden geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da yoğun tempolu çalışmalar uygulatıyor.

Hikmet Karamanlı Yeni Malatyaspor, ligde kalan 8 maçtan en 13 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılılar 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

(İHA)

