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Hikmet Karaman ile 9 maçtan 8 puan

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 16.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 9 maçtan 8 puan topladı.

Hikmet Karaman ile 9 maçtan 8 puan

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Malatya temsilcisi Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı.

Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.
Süper Lig’de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 15 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş karşısında 1-0’lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı:

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-3, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Konyaspor: 1-1, Kayserispor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 1-2, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-1, Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2, Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0, Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1, BtcTurkYeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1.
Kalan haftalarda final niteliğinde 2 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 4 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman ile çıktığı 9 maçtan 8 puan alabilen Malatya ekibinde gözler 33. haftadaki Ç.Rizespor maçına çevrildi.

(İHA)

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