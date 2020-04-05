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Hikmet Karaman’ın bireysel antrenman yorumu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 05.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Teknik Sorumlusu Hikmet Karaman, futbolcularının çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek" dedi.

Hikmet Karaman’ın bireysel antrenman yorumu

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Teknik Sorumlusu Hikmet Karaman, futbolcularının çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek" dedi.

Dünyada hayatı olduğu gibi futbolu da durduran korona virüs salgını etkisini sürdürürken, futbol kulüpleri de futbolcularını fiziksel olarak iyi durumda tutmak için bireysel programlarla çalışmalar yaptırıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da futbolcular evlerinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bir kısmı kulüp tesislerinde, bir kısmı ise ise evinde çalışan sarı-kırmızılı oyuncular bireysel antrenmanlarını video konferans yönetimiyle hocaları Hikmet Karaman ile de paylaşıyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı futbolcular teknik heyete günlük idman raporu sunuyorlar.

"DURUM VE ŞARTLAR ŞUAN BUNU GEREKTİRİYOR"

Teknik Direktör Hikmet Karaman, yaptığı açıklamada bireysel çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Tabi bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek. Yoksa ev ya da salon ortamında verimli bir antrenman durumu ortaya çıkmaz. Tabi durum ve şartlar şuan bunu gerektiriyor. Biz de elimizden geldiğince hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu belirsizlik ortadan kalkar da biz de işimize bakarız. Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarımız sürdüreceğiz. Daha sonra TFF’nin vereceği karara göre çalışma programımıza yön vereceğiz" diye konuştu.

(İHA)

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