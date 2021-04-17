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Hikmet Karaman: Şampiyonluk yarışının favorisi yok

17.04.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman maçın ardından ligde kalmak için şu anda net konuşamayacağını söyleyerek, "3-4 maç sonra daha net konuşurum" dedi. Karaman, ligde şampiyonluk yarışının da favorisinin olmadığını söyledi.

Hikmet Karaman: Şampiyonluk yarışının favorisi yok

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Ankaragücü, Kulusic’in kendi kalesine attığı 2 golle 2-0 geriye düşmesine karşın, Paintsil’in penaltıdan bulduğu gollerle mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk devrede oyun planlarını sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Hikmet Karaman, "En önemlisi, rakipten kaptığımız topları bir daha kaybettik. O zaman da baskıyı daha çok yedik. Beşiktaş’ın en büyük özelliği, ilk yarım saatte 8-9 oyuncuyla rakip sahada oynayan, boş alan bulan ve gol atan bir takım olması. İkinci topu kaptırınca, rakip kaleye gidemedik. Doğru pası atabilsek, kaleciyle karşı karşıya kalabilecek pozisyonlarımız vardı ancak bunu yapamadık. Devreye girdiğimizde oyuncularla bunu konuştuk. '70’e kadar oyunu 1-0’da tutun, sonrasını bana bırakın' dedim. İkinci yarının başında gol yedik. 4 gol var, 4’ünü de biz attık. 2 gol atan oyuncu var, demoralize olmuş. Oyundan alsak daha çok demoralize edebilirsiniz. Börven, Çekici, Lobjanidze gibi çok önemli oyuncular yoktu. Böyle olunca oynamayan oyuncuları hep hazır tutmaya çalıştık. İkinci yarıda 2-0 da olsa oyunu bırakmadık. 3-2 öne de geçebilirdik. Emre’nin net bir pozisyonu var. Korcan’a teşekkür ediyorum. Korcan ve Alper çok önemli işler yaptı. Korcan’ın penaltıyı kurtarması, Alper’in de sorumluluk alması göze battı. Takım halinde mücadele ettik ve önemli bir puan aldık" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ YOK"

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Hikmet Karaman, "Bunu söylemek şu anda erken. Çünkü Beşiktaş 70 puanda, biz 36 puanda maça başladık. 2-0 önde olan, şampiyonluğa oynayan bir takım, oyunu 2-2 de bitirebiliyor. Kalan haftalarda küme düşmeye oynayan takımlar var, derbi var. Ligde enteresan sonuçlar oluyor. Beşiktaş avantajlı, ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Fenerbahçe hoca değişikliği yaptı. Galatasaray’ın yarın maçı var. Trabzonspor kendisine yer edinmeye çalışıyor. Bugün için şu takım şampiyonluğun favorisi demek zor” diye konuştu.

Takım adına küme düşme tehlikesinin henüz geçmediğini de söyleyen Karaman, “Tehlike geçmiş değil. 44 puanı bulmak gerekiyor ligde kalmak için. Ankaragücü olarak emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bütün takımlara saygı göstererek maçlara çıkacağız. En önemlisi de çok çalışarak, bir takım profili göstermek istiyoruz. 3-4 maç daha oynayalım da o zaman daha net konuşuruz" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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