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Hikmet Karaman takımının başında olacak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 1 maçlık cezasını Fenerbahçe mücadelesiyle tamamladı.

Hikmet Karaman takımının başında olacak

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan BtcTurk Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, ligin 28. haftasında Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı itirazlardan dolayı gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe müsabakasında takımının başında yer alamadı.

Mücadelede Karaman'ın yerine antrenör Hasan Özer görev alırken, tecrübeli teknik adam hakem kararlarından dolayı yerinde bir an olsun duramamıştı. Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçta kulübeye geri dönecek.

(İHA)

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