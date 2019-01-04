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Hikmet Karaman: Yol boşsa gaza basar gideriz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 04.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüz açıksa gideriz. Yol boşsa da basar gaza gideriz. Kimseyi dinlemeyiz" diye konuştu.

Hikmet Karaman: Yol boşsa gaza basar gideriz

Spor Toto Süper Lig’in devre arasını Antalya Belek’te sürdüren Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Hazırlıklara yeni başladıklarını ifade eden Karaman, "Kampın devamı ve oynayacağımız kupa maçı var bunlar çok önemli. Son 3 haftada 7 puan ile en azından tehlikeli bölgeden biraz uzaklaştık ama bu bölgeyi hissediyoruz. Hedefimiz bu bölgeden uzaklaşıp tehlikeli bölgeyle işimizin olmaması. Bunun için kamp dönemi boyunca lig başladığında oyuncularımızın performanslarını üst seviyeye çekip onlar içerisinden farklı pozisyonda oynayabilecek oyuncu üretebilme ve altyapıdan aldığımız oyunculardan bir veya bir kaçını takıma katkı yapabilirsek başarılı bir sezon geçirebiliriz diye düşünüyorum" diye belirtti.

"Rakiplerimiz mutlaka transfer yapacak"

Rakiplerinin mutlaka transfer yapacağını belirten Karaman, "Rakipler güçlü oyuncular alıp bulunduğu pozisyondan yukarı çıkmak isteyecektir. Biz göreve gelirken başkan bunu bize bildirdi ve bilerek geldik. Takımın dışarıdan yapısını gördüğümüz için bu kadroyla iyi işler yapabiliriz, ligi bitirebiliriz diye düşündük. İyi oyuncularımız var. Önemli olan bunların performanslarını daha yukarı çekebilmek ve farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanabilmek çok önemli. Maç kazanmadan bu iş olmuyor. 38 plakayı yazacaksın bir kere. Birinci hedefimiz bu olacak. Önümüz açıksa gideriz. Yol boşsa da basar gaza gideriz. Kimseyi dinlemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hikmet karaman Spor Toto Süper Lig Kayserispor

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