Hilal Altınbilek tatilde! Erkenden kalkıp...

Oyuncu Hilal Altınbilek tatil sezonunu Bodrum’da açtı.Önceki gün X Beach’te denize girerken görüntülenen güzel oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bodrum’a ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen Altınbilek, ‘Aralarında en erken kalkan benim, sabah erken denize girip sonra kahvaltı yapıyorum’ dedi.
Son olarak Engin Akyürek ile ‘Çocuklar sana emanet’ adlı Çağan Irmak’ın filminde rol alan güzel oyuncu, deniz keyfi sonrası kahvaltı masasına oturdu.
Eylül ayında ‘Bir Zamanlar Çukuruva’ adlı yeni bir dizi filmde rol alacağını söyleyen genç oyuncu sezon öncesi bir beachde enerji depoladı.
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