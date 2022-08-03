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Hilal Altınbilek ve Metin Hara çiftinden yeni paylaşım!

03.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ve nikah masasına oturmaya hazırlandıkları konuşulan Hilal Altınbilek-Metin Hara çifti, objektif karşısına geçti.

Hilal Altınbilek ve Metin Hara çiftinden yeni paylaşım!

Oyuncu Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından ilişkilerini itiraf etmişti.

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikilinin tatili devam ediyor. Ünlü çiftin köpekleriyle birlikte verdikleri poz sosyal medyada paylaşıldı. Bir hayli neşeli oldukları görülen Altınbilek ile Hara'nın bu karesi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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Ayrıca ikilinin evlilik kararı aldığı ve yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek Metin Hara
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