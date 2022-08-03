Hilal Altınbilek ve Metin Hara çiftinden yeni paylaşım!

Oyuncu Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından ilişkilerini itiraf etmişti.

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikilinin tatili devam ediyor. Ünlü çiftin köpekleriyle birlikte verdikleri poz sosyal medyada paylaşıldı. Bir hayli neşeli oldukları görülen Altınbilek ile Hara'nın bu karesi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Ayrıca ikilinin evlilik kararı aldığı ve yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşuluyor.



