Hilal Cebeci sütyensiz halini paylaşıp 'Bu ülkeye hep fazlaydım' dedim

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan Hilal Cebeci sosyal medyada eski halini paylaştı. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci 90'lı yıllarda verdiği bir pozu paylaştı.

Şeffaf bluzunun altına sütyen giymeden poz veren Hilal Cebeci bu pozu "Bu ülkeye hep fazlaydım. Coğrafya kaderdir" notunu düştü.

Estetikle bambaşka bir görünüme kavuşan Cebeci'nin bu notu tepki çekti. Hilal Cebeci'ye "Coğrafyamızda ne varmış", "Açılıp saçılmanın coğrafyayla alakası ne" yorumları yağdı.

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hilal Cebeci'nin değişimi de yeniden gündem oldu.



